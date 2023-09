Disparition du compte Facebook de Mondher Ounissi

Le compte du président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, a disparu de Facebook. Il était accessible durant le soir du 4 septembre 2023 puis a disparu le lendemain, soit un jour après la polémique sur les enregistrements fuités.

M. Ounissi fait actuellement l'objet d'une grande polémique en raison d'enregistrements fuités circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche 3 septembre 2023. On y entend le président du mouvement Ennahdha révéler avoir rencontré Othman, Hussein et Omar Jenayah, mais aussi, critiqué une grande partie des figures d'Ennahdha et accusé l'un d'entre eux de recevoir de l'argent de l'étranger.

L'affaire est liée à la journaliste, Chahrazed Akacha qui aurait eu ces échanges avec lui dans le cadre d'une enquête journalistique. Elle a expliqué qu'elle collectait des témoignages pour un livre, que Mondher Ounissi savait qu'il était enregistré et qu'elle n'a pas fait fuiter les discussions. Dans une vidéo publiée le 4 septembre 2023, elle a accusé Mondher Ounissi de l'avoir enregistrée.

De son côté, Mondher Ounissi a nié être en contact avec elle. Il a, également, nié être la personne s'exprimant dans les enregistrements fuités. Il a affirmé, dans une vidéo publiée quelques heures après celle de Chahrazed Akacha, qu'il s'agissait d'un montage et d'une séquence audio réalisée par une intelligence artificielle.





S.G