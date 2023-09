Mohamed Ben Salem dans un état de santé critique : sa famille exige sa libération

La famille de Mohamed Ben Salem a publié, mercredi 30 août 2023, un communiqué, affirmant que l’état de santé de l’ancien ministre de l’Agriculture et ancien dirigeant nahdhaoui s’était gravement dégradé alors qu’il croupit dans une prison à Sfax depuis 180 jours.

Arrêté le 3 mars 2023, Mohamed Ben Salem est soupçonné de tentative de franchissement illégal des frontières, de détention de devises contrairement aux règles d’usage et violation des dispositions de la loi de finances complémentaire de 2014. Au moment de son arrestation, il avait en sa possession la somme de 12.000 dinars ainsi que 2.100 euros. Le dirigeant nahdhaoui a été interpellé aux frontières entre la Tunisie et la Libye, selon les autorités. Sa famille affirme, elle, qu’il a été intercepté à 200 kilomètres de la frontière avec la Libye.

Selon le communiqué, Mohamed Ben Salem a excessivement maigri et est, actuellement, incapable de se tenir debout. Sa famille rappelle que l'homme politique a été transféré à plusieurs reprises à l’hôpital après un malaise cardiaque. Elle indique, également, que Mohamed Ben Salem est cardiaque et souffre d’hypertension, de diabète et d’un cancer du côlon. Il a été interdit, selon la même source, d’effectuer les examens médicaux nécessaires dans une clinique privée.

Soulignant les abus que Mohamed Ben Salem est en train de subir en dépit de son état de santé et son âge (70 ans), la famille du détenu a dénoncé de la torture et une tentative d’assassinat. La famille affirme, également, son intention de porter l’affaire devant la justice tunisienne et internationale et exige sa libération immédiate.





N.J