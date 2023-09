Mohamed Ali Boughdiri : la rencontre ministérielle sur la rentrée a duré plus de huit heures !

Imprimer

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri est intervenu, ce jeudi 31 août 2023, au micro de Wassim Ben Larbi, dans Expresso sur Express FM, pour revenir sur les réformes du secteur et les crises successives qui le secouent.

Il a précisé que le ministère est prêt pour la rentrée scolaire et que les préparatifs ont été minutieusement chapeautés par le président de la République en personne.

« Nous avons eu une rencontre ministérielle qui a duré plus de huit heures, c’est dire comme la rentrée est au cœur des priorités du gouvernement (…) la rentrée ne peut pas être envisagée sans la collaboration du ministère des Affaires sociales, ainsi 500.000 familles vont bénéficier d’aides allant de cent à 200 dinars pour acquérir les fournitures scolaires, elle concerne aussi le ministère de la Femme et de l’Enfance car la rentrée concerne aussi les petits et concerne également le ministère des Affaires religieuses, car une partie des élèves, dans les zones reculées notamment, se rendent aux Kottabs et à cela nous attachons également de l’importance. La rentrée concerne tous les ministères et c’est cette approche qui est adoptée par le chef du gouvernement » a poursuivi le ministre.

Sur la question des suppléants, le ministre a garanti une amélioration significative de leur situation précisant que les instituteurs hors-accord ont été admis et se préparent à régulariser leur situation. « Á tous les professeurs et à tous les instituteurs, à toute la famille éducative de laquelle je fais partie, j’adresse mes respects ainsi que ceux du président de la République (…) nous allons œuvrer pour un lendemain meilleur, oui la situation est difficile mais notre pays résiste et avance malgré les pressions et les tentatives de nous déstabiliser. Notre enseignant refuse toutes les directives humiliantes, il préserve les établissements publics et lève haut la tête dans tous les évènements internationaux (…) nous allons régulariser la situation des suppléants, ce gouvernement refuse le travail précaire » a-t-il conclu.

M.B.Z