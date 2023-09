Mouvement des magistrats, Meloni, Bhiri… Les 5 infos de la journée

Imprimer





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 30 août 2023 :

Publication du mouvement des magistrats judiciaires

Le mouvement des magistrats judiciaires pour l'année 2023-2024 vient d'être publié au Journal officiel de la République Tunisienne n° 100 du 30 août 2023. Les nominations ont eu lieu par décret présidentiel n°574 du 29 août 2023. Le texte reprend des affectations ayant eu lieu avant sa publication à savoir en janvier, juin, novembre et décembre 2022 et en mai et juin 2023. On notera la nomination d'un nouveau président et d'un nouveau procureur général de la cour d'appel de Tunis. Il s'agit de Mourad Makhlouf et Mondher Ladab.

Migration : Meloni passe à la vitesse supérieure et met pleinement en œuvre le décret Cutro

La présidente du Conseil italien, Girogia Meloni, a annoncé, mercredi 30 août 2023, qu’elle comptait mettre en œuvre pleinement le décret Cutro sur les rapatriements dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine. Promulgué en mai 2023, le décret Cutro apporte de nouvelles mesures en matière de lutte contre la migration clandestine, notamment des restrictions sur les permis de protection spéciale et des sanctions plus lourdes contre les passeurs. En termes de rapatriement, ce décret facilite davantage les opérations avec une liste actualisée des pays vers lesquels l’Italie peut renvoyer des migrants.

Clôture de l’instruction dans l’affaire de Noureddine Bhiri

La chambre des mises en accusation a décidé, mercredi 30 août 2023, de renvoyer l’affaire de Noureddine Bhiri au juge d’instruction qui a décidé de clôturer l’instruction, assure Saida Akermi sur sa page Facebook. Saida Akermi a ajouté que “le juge d’instruction a traduit Noureddine Bhiri devant la justice conformément aux dispositions de l’article 72 du Code pénal pour un statut Facebook inexistant”.

La Tunisie opposée à la normalisation avec Israël, selon le MAE algérien

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a communiqué, mardi 29 août 2023, la position officielle de la Tunisie sur la normalisation avec Israël. En réponse à la question d’un journaliste sur un éventuel échec des accords de normalisation avec l’entité sioniste dans les pays du Maghreb, il a assuré que la Tunisie y était formellement opposée. Il a affirmé qu’un messager spécial tunisien s’était exprimé sur la question lors d’une récente visite en Algérie.

Sfax - Des responsables syndicaux convoqués par la justice

Le secrétaire général de l'Union régionale du travail à Sfax, Youssef Aaouadni, ainsi que trois membres du bureau exécutif régional de Sfax et sept responsables syndicaux ont été convoqués, mercredi 30 août 2023, par l'unité de la Garde nationale suite à "des plaintes malveillantes déposées par des corrompus qui prétendent appartenir au processus du 25-Juillet", indique Echaâb News. L’organe médiatique de la centrale syndicale ajoute que le bureau exécutif régional tient une réunion d'urgence pour discuter de cette situation et de "cet acharnement contre l’action syndicale indépendante et l'UGTT".