Abdelmonem Belati et Marouane Abassi discutent du financement de la saison oléicole

Une réunion de coordination supervisée par le ministre de l'Agriculture, Abdelmonem Belati, en présence du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, s’est tenue, mercredi 30 août 2023, à propos du financement de la saison oléicole 2023/2024, ainsi que sur les mécanismes et les ressources disponibles pour soutenir et assurer le succès de cette saison.

Le ministère de l'Agriculture a indiqué, dans un communiqué, que le soutien et le succès de la saison oléicole 2023/2024 seront assurés en fournissant les financements nécessaires et en coordonnant davantage les efforts entre les différentes parties prenantes et structures impliquées.

Une équipe spécialisée sera chargée de déterminer les besoins techniques dans ce domaine, en fonction des décisions prises lors de cette réunion de coordination entre le ministère de l'Agriculture et la BCT.





Il convient de mentionner que les revenus des exportations de l'huile d'olive tunisienne ont augmenté de près de 49,5 % depuis le début de la saison jusqu'à la fin du mois de juillet 2023, atteignant 2765,1 millions de dinars, bien que les quantités exportées aient diminué de 2,6 % pour atteindre 171,4 mille tonnes par rapport à la même période de la saison 2022/2021.





S.H