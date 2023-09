Bouthelja : le nombre de jeunes envoyés dans les zones de conflit a diminué sous Ali Larayedh

Oussama Bouthelja, avocat et membre du comité de défense du dirigeant nahdhaoui, Ali Larayedh, est revenu, mercredi 30 août 2023, sur l’affaire de l’envoi des jeunes pour le djihad dans les zones de conflit. Confirmant que le mandat de dépôt contre Ali Larayedh n’a été renouvelé qu’une seule fois en juin, il a indiqué, au micro de Borhen Bssais sur IFM, que le comité de défense avait fait appel de cette décision.

Il a précisé qu’Ali Larayedh a été placé en détention provisoire en décembre pour six mois. Le mandat a été renouvelé le 17 juin pour quatre mois supplémentaires et devrait prendre fin à la mi-octobre.

Revenant sur les faits reprochés au dirigeant nahdhaoui, il a signalé qu’aucun fait matériel ne lui avait été imputé. Il a ajouté que la défense avait même prouvé que le flux de jeunes envoyés dans les zones de conflit avait diminué durant le mandat d’Ali Larayedh à la tête du ministère de l’Intérieur.

L’avocat a précisé, également, que sur les centaines de personnes citées dans cette affaire, quatre avaient été placées en détention, dont Ali Larayedh.

Ce dernier a été accusé d’avoir facilité les opérations d’envoi des jeunes dans les zones de conflit par le Parti destourien libre (PDL) et par l’ancienne députée de Nidaa Tounes, Fatma Mseddi. Deux plaintes ont, d’ailleurs, été déposées dans ce sens, contre le mouvement Ennahdha et ses représentants, Rached Ghannouchi et Ali Larayedh.

N.J