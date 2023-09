Charfeddine Yakoubi : la réforme de l’administration doit être menée selon des mécanismes clairs et objectifs !

Charfeddine Yakoubi, expert en gouvernance et en lutte contre la corruption, est intervenu, ce mercredi 30 août 2023, dans la Matinale de Shems Fm.

Au micro de Wissal Kassrawi, il a tenu à souligner que les violations constatées dans les recrutements au sein de la fonction publique ont commencé avant 2011 mais se sont poursuivies après la révolution.

« Le problème réside dans les critères à mettre en place lors des concours et les mécanismes de contrôle qui doivent être renforcés. A partir de 2011, dans le cadre de l’amnistie, des privilèges accordés aux blessés de la révolution ou encore de la sous-traitance, il y a eu une vague de recrutements. On compte 6.800 recrutements dans le cadre de l’amnistie, 3000 blessés de la révolution ont été intégrés dans la fonction publique et 60.000 dans le cadre de la sous-traitance. Les recrutements ont été suspendus à partir de 2016, entre temps oui, il y a eu des violations mais il ne faut pas généraliser, ce ne sont que quelques cas » a-t-il souligné.

Charfeddine Yakoubi a ajouté que parler d’assainissement reste vague, que le terme est certes inquiétant mais que cette opération doit être menée dans un cadre clair et réglementé et sur la base de mécanismes de contrôle et légaux bien définis.

Il a enfin souligné qu’il ne faut pas tomber dans la diabolisation de l’administration mais traiter le problème avec le sérieux nécessaire et sur la base de rapports scientifiques précis et objectifs qui sont élaborés mais demeurent souvent rangés dans les tiroirs.

« Oui la réforme de l’administration est possible mais ne peut être engagée que dans le calme, selon un diagnostic clair et objectif et selon des mécanismes précis » a-t-il conclu.

On rappellera que lundi 7 août, le président de la République a reçu le chef du gouvernement et lui a ordonné de « préparer un projet d’arrêté ayant pour objectif d’assainir l’administration des éléments qui s’y sont infiltrés et qui entravent depuis dix ans les projets de l’État ».

Le 18 août 2023, il a insisté sur "l'accélération du processus de révision de toutes les nominations effectuées depuis 2011".

“Cette révision est devenue urgente, d’autant plus que certaines administrations ont entravé la politique de l'État, comme ce fût le cas lorsque l'un des responsables a refusé de recevoir des fonds destinés à l'État”, a déclaré Kaïs Saïed.

Le 21 août, le président de la République a souligné le rôle de l'administration dans la mise en œuvre de la politique de l'État et a insisté sur la nécessité d'accélérer l’assainissement de l'administration de toute personne qui entrave les services publics.

Il a expliqué que l'administration tunisienne regorge de compétences, « n’ayant pas pu occuper les postes de responsabilités, alors qu’elles peuvent remplacer ceux qui n'ont pas accompli leur devoir comme il se doit et qui ont nui aux intérêts des citoyens ».

M.B.Z