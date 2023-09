Salouen Smiri : le report de la grève n’a pas été décidé en fonction de la rentrée scolaire !

Le secrétaire général la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salouen Smiri, est intervenu, ce mercredi 30 août 2023, dans la Matinale de Shems Fm.

Il a affirmé au micro de Wissal Kassrawi que le report de la grève aux 14 et 15 septembre a été décidé pour accorder à la partie gouvernementale, à sa demande, du temps pour mettre en place les mécanismes de l’accord conclu entre les deux parties.

« Nous leur avons accordé deux semaines pour passer à l’application et nous n’avons pas choisi cette date à cause de la rentrée. L’avis de grève a été publié pour engager le dialogue. La date n’a pas du tout été choisie pour nuire à la rentrée, l’accord est signé et donc il s’agit uniquement d’accorder du temps au gouvernement » a-t-il assuré.

On rappellera que le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP) – Agil, Khaled Bettin, a vivement critiqué hier le choix des dates annoncées par la fédération qui coïncident avec la rentrée scolaire.

M.B.Z