Ons Jabeur, Saïed, migration … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 29 août 2023.

Ons Jabeur se qualifie au 2e tour de l’US Open

Pour son match d’ouverture à l’US Open, la tenniswoman Ons Jabeur a eu raison de la Colombienne Maria Camilia Osario au bout de deux sets sous haute tension (7-5 ;7-6). Les choses n’étaient pas faciles pour la Tunisienne sur le Louis Armstrong Stadium. La jeune colombienne lui a effectivement donné du fil à retordre recollant au score à chaque fois que Ons Jabeur faisait le break.

Saïed appelle à renforcer les efforts diplomatiques visant à restituer l’argent du peuple spolié

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mardi 29 août 2023, avec le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar. Selon un communiqué publié par Carthage à la même date, la rencontre a porté sur le rôle des ambassadeurs dans la défense des intérêts des Tunisiens, notamment suite aux changements observés au niveau de la scène internationale. "Les ambassadeurs doivent avoir pour priorités la défense, à l’internationale, des intérêts du peuple et de la souveraineté du pays", a-t-il affirmé. La rencontre a, aussi, abordé le rôle des consuls et les services fournis aux Tunisiens résidents à l’étranger.

Kaïs Saïed reçoit l’eurodéputé Manfred Weber

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu cet après-midi du mardi 29 août 2023, au palais de Carthage, Manfred Weber, le président du groupe parlementaire du Parti populaire européen au Parlement européen. Lors de la réunion, les discussions ont porté sur les relations de partenariat stratégique et de coopération solide entre la Tunisie et l'Union européenne dans divers domaines, ainsi que sur l'importance de renforcer le climat des investissements et de créer de la richesse dans notre pays.

La migration irrégulière au centre d’un entretien entre Saïed et Meloni

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, mardi 29 août 2023, un entretien téléphonique, avec la présidente du Conseil des ministres de la République italienne Giorgia Meloni. Au cours de cet appel, les opérations de coordination entre les deux pays ont été discutées, notamment compte tenu de « l'aggravation continue du flux de migrants irréguliers, derrière lequel se trouvent des réseaux criminels qui trafiquent des êtres humains, que ce soit dans les pays du Sud de la mer Méditerranée ou du Nord, ainsi que dans les pays subsahariens », relève un communiqué de Carthage.

L’agence de notation japonaise R&I dégrade la note de la Tunisie

L’Agence de notation japonaise Rating Investment and Information Inc (R&I) a décidé, mardi 29 août 2023, de dégrader la notation souveraine de la Tunisie de "B" à "B"- tout en maintenant la perspective « négative ». Selon le communiqué publié par R&I et repris par la Banque centrale de Tunisie (BCT), l’Agence explique que cette décision est motivée essentiellement par la situation budgétaire et extérieure difficile, reflétée par la persistance d’un déficit budgétaire et d’un taux d’endettement public à des niveaux relativement élevés, conjuguée avec des perspectives d’assainissement budgétaire incertaines.