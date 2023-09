La Tunisie seul pays au Maghreb qui pratique le Mitraclip ?

Plusieurs internautes sur Facebook et Twitter ont partagé des images d'une carte mondiale des pays avancés dans le domaine de la chirurgie cardiaque, en particulier dans la technique du MitraClip. Selon les publications, la Tunisie est le seul pays au Maghreb et le troisième en Afrique à utiliser cette technologie, après l'Égypte et l'Afrique du Sud.

Face à la propagation de l'image, BN Check a vérifié sa source. Les recherches ont révélé que l'image avait été prise lors du 46e congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui a commencé le 25 août 2023. C’est le plus grand congrès cardiaque au monde, qui comprend plus de 500 sessions d'experts portant sur plus de 400 sujets cardiaques différents, ainsi que la participation de plus de 200 entreprises exposantes contribuant à l'avancement de la médecine cardiovasculaire à l'échelle mondiale. Lors de cet événement, des experts ont échangé leurs opinions sur des études importantes et des innovations en cardiologie interventionnelle, en mettant l'accent sur la technologie du MitraClip, la stratégie de revascularisation pour les maladies de l'artère coronaire principale gauche, le traitement antithrombotique chez les patients nécessitant une anticoagulation après une intervention coronarienne percutanée, et de nombreux autres sujets.

D’après notre recherche sur les données du ministère de la Santé et les publications scientifiques , il s’est avéré que la Tunisie est en effet le seul pays du Maghreb à réaliser cette chirurgie et occupe la troisième place en Afrique.

En 2022, dans un succès sans précédent, une équipe médicale tunisienne à l'hôpital militaire de Tunis a réalisé la première application médicale du Mitraclip. Le traitement de deux premiers patients en Tunisie a été mené par le Professeur en cardiologie et colonel-major, Nadhem Hajlaoui, et son équipe.

Prof.Nadhem Hajlaoui avec son équipe, lors de la prémiere application de Mitraclip

L'intervention Mitraclip est l'un des traitements recommandés en cas d'insuffisance mitrale, également appelée réparation mitrale par voie percutanée, destinée aux patients pour lesquels une chirurgie cardiaque ouverte présente un risque élevé

Le MitraClip est un petit dispositif utilisé pour arrêter les fuites au niveau de la valve mitrale. Il est placé sur votre valve mitrale au cours d'une procédure de cardiologie interventionnelle peu invasive, en utilisant un tube flexible et creux (cathéter).

La valve mitrale contrôle le flux sanguin entre la cavité cardiaque inférieure gauche (ventricule) et la cavité cardiaque supérieure gauche (atrium). En cas de régurgitation mitrale, la valve mitrale ne se ferme pas correctement, ce qui provoque des fuites. Ces fuites signifient que votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers le corps, ce qui peut entraîner une fibrillation auriculaire (FA) ou une insuffisance cardiaque.

Lorsque le sang circule à travers votre valve mitrale, les clapets de la valve mitrale s'ouvrent et se ferment pour permettre au sang de circuler. Le MitraClip aide à aligner les clapets de votre valve mitrale de manière plus efficace afin qu'ils s'ouvrent et se ferment de manière plus efficace.

R.A.