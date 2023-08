Affaire du complot, migration, statut de la BCT… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 août 2023 :

La défense des prisonniers politiques dénonce des contre-vérités de la direction des prisons

Le comité de défense des prisonniers politiques a publié, jeudi 24 août 2023, un communiqué, dénonçant des contre-vérités avancées par la direction générale des prisons au sujet du transport des prisonniers au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Mardi, six parmi les prisonniers politiques - Ridha Belhadj, Jaouhar Ben Mbarek, Abdelhamid Jlassi, Khayam Turki, Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi – ont été transférés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme où ils ont été informés du renouvellement de leurs mandats de dépôt. Issam Chebbi a été blessé au dos suite à une chute alors qu’il était à bord du véhicule qui le transportait et a dû être hospitalisé à l’hôpital Mongi Slim à La Marsa.

Issam Chebbi remercie l’équipe médicale de l’hôpital Mongi Slim

Le secrétaire général d’Al Joumhouri, Issam Chebbi, a adressé, mercredi 23 août 2023, un message de remerciement à l’équipe médicale de l’hôpital Mongi Slim qui l’avait pris en charge mardi après une chute alors qu’on le transportait au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. « (…) Mes remerciements à tous les médecins et infirmiers pour les efforts considérables qu'ils ont déployé lors de mon transfert à l'hôpital après avoir eu un accident lors de mon transfert de la prison de Mornaguia à bord d’un fourgon cellulaire (…) », lit-on dans une publication sur la page du Front de salut national.

En prison, Rayen Hamzaoui sombre dans un coma hypoglycémique

Le comité de défense de l’ancien maire d’Ezzahra, Rayen Hamzaoui, a annoncé, jeudi 24 août 2023, que son état de santé s'était gravement détérioré, soulignant qu’il avait plongé dans un coma causé par une forte baisse du taux de glycémie, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital. Le comité de défense a précisé, qu'il avait constaté un retard dans l'administration des premiers secours nécessaires, rappelant que Rayen Hamzaoui était en grève de la faim depuis sept jours. Dans ce contexte, le comité de défense a condamné le harcèlement et les pressions constants exercés sur l’ancien maire par certains agents pénitenciaires, ayant tenté de le persuader de mettre un terme à sa grève de la faim.

Karbai : l’Italie demande le débarquement des migrants clandestins sauvés en mer en Tunisie

L'ancien député, Majdi Karbai, a affirmé, jeudi 24 août 2023, que le capitaine du bateau Aurora qui fait partie de l’organisation Sea Watch, après avoir sauvé des migrants clandestins, aurait reçu des ordres de la salle des opérations de l’Italie l’invitant à contacter la Tunisie pour les débarquer là-bas.

ARP : dépôt d'une proposition de loi révisant le statut de la BCT

Le bloc parlementaire « La ligne nationale souveraine » a présenté une proposition de loi relative à la révision du statut de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Ceci permettrait à l’État d’obtenir directement des crédits auprès de cette institution. Le député et président du bloc parlementaire, Abderrazek Aouidet a indiqué, lors de son passage du 23 août 2023 durant « 90 minutes avec l’IACE », relayé par l’agence Tunis Afrique Presse, que la proposition portait sur la révision du quatrième paragraphe de l’article 25 du statut de la BCT.