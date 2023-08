Front de salut : Kaïs Saïed vit un cauchemar où il ne voit que conspiration

Le Front de salut national a publié, jeudi 24 août 2023, un communiqué réagissant à la réunion la veille du président de la République avec plusieurs de ses ministres. Selon le mouvement d’opposition, « le discours du président de la République indique que le pouvoir vit un cauchemar où il ne voit que conspiration et cherche un bouc émissaire pour camoufler son incapacité à gérer les affaires de l’État et l’absence de réalisations depuis le putsch du 25-Juillet ».

Revenant sur les détails de cette réunion, le Front de salut a dénoncé les ordres communiqués par le président de la République au sujet de la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Le mouvement a avancé que le communiqué publié à l’issue de cette réunion était une « déclaration de guerre » contre la liberté d’expression et une « tentative désespérée » des autorités pour museler les voix critiques des performances du régime en place. « Cette tentative désespérée intervient après que le tristement célèbre décret n°54 n'a pas réussi à atteindre cet objectif », lit-on dans le communiqué du Front de salut.

La veille, Kaïs Saïed a affirmé à ses ministres que « les menaces de mort, les atteintes à l'honneur, la diffusion de rumeurs, les injures et les diffamations n'ont aucun lien avec la liberté de penser ou d'expression, et qu'il n'y aura pas de recul face à ces dérives touchant ces libertés, comme le prétendent certains sites qualifiés de sociaux ».

Au terme de la réunion avec le président de la République, les ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Technologies de la communication ont affirmé dans un communiqué conjoint que des poursuites judiciaires avaient été engagées pour révéler l'identité des propriétaires, des utilisateurs de pages, de comptes et de groupes sur les réseaux sociaux qui exploitent ces plateformes pour produire, promouvoir, diffuser, transmettre, ou préparer de fausses nouvelles, déclarations, rumeurs, ou des informations fallacieuses dans le but de diffamer, de dénigrer, d'attaquer les droits d'autrui, de porter atteinte à la sécurité publique et à l'ordre social, ainsi que de porter préjudice aux intérêts de l'État tunisien et de chercher à dénigrer ses symboles.

Le Front de salut a également commenté les déclarations du président de la République au sujet des pénuries en produits alimentaires. Rappelant que Kaïs Saïed a imputé les perturbations d’approvisionnement aux monopoleurs et spéculateurs, le Front de salut a estimé que ce qu’a avancé Kaïs Saïed était une preuve du déni dans lequel vit le pouvoir. Il a ajouté que les causes réelles à ces perturbations étaient étroitement liées aux difficultés de trésorerie de l’État et son incapacité à importer les matières premières.

Kaïs Saïed a, encore une fois, abordé la question du monopole et de la spéculation, dénonçant l’absence d’un certain nombre de produits sur les marchés, notamment le pain, le sucre, le fourrage, l’huile subventionnée et les boissons gazeuses. Or, pour le cas des boissons gazeuses, les professionnels du secteur ont expliqué les causes de la pénurie; le manque de dioxyde de carbone.

Le Front de salut a commenté, dans le même communiqué, les instructions du président de la République au sujet des affaires pénales en cours, les affaires de complot contre la sûreté de l’État entre autres, notant que cela est une violation flagrante du principe de séparation des pouvoirs.

Appelant les forces vives du pays à se mobiliser pour défendre les libertés publiques et individuelles et sauver la Tunisie de l'effondrement, le Front de salut a mis en garde contre les répercussions de la politique de Kaïs Saïed, une politique qui « transformerait le pays en une dictature », « une tentative de fuite en avant qui exposerait le pays à un réel risque d’effondrement ».

N.J