Enseignement supérieur : création de masters en valorisation des déchets et sécurité routière

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a annoncé, jeudi 24 août 2023, la création de plusieurs nouveaux masters professionnels.

Invité de Myriam Belkadhi dans la matinale de Diwan FM, il a affirmé que son département avait lancé quatre nouveaux cursus : le premier concerne la valorisation des déchets, le deuxième la sécurité routière, le troisième l’industrie culturelle et le quatrième la propriété intellectuelle.

Au sujet des licences, le ministre a indiqué que son département travaillait sur l’évaluation de l’adéquation des besoins du marché de l’emploi avec les formations disponibles notant la possibilité de suspendre les branches sans débouchées professionnelles.

Il a annoncé, également, que plusieurs projets de loi avaient été soumis à la présidence du gouvernement et devraient être discutés en conseil ministériel prochainement. Ces projets de loi concernent la révision de la loi portant organisation de la vie universitaire et estudiantine et la lutte contre la falsification des diplômes.

Revenant sur la rentrée universitaire, le ministre a rappelé que cette année, la rentrée se déroulerait sur deux temps : les étudiants des sections d’ingénierie, de médecine, pharmacie, médecine dentaire et des études technologiques feront leur rentrée le 4 septembre et le reste des branches le 12 septembre.

