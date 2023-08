Saïed : même les boissons gazeuses sont touchées par le monopole et la spéculation !

Le président de la République, Kaïs Saïed a réuni, mercredi 23 août 2023, plusieurs de ses ministres notamment la ministre de la Justice, Leila Jaffel, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki et le ministre des Tic, Nizar Ben Neji.

Il a encore une fois abordé la question du monopole et de la spéculation, dénonçant l’absence d’un certain nombre de produits sur les marchés, notamment le pain, le sucre, le fourrage et l’huile subventionnée.

Le président a aussi relevé la pénurie qui touche les boissons gazeuses en ces termes : « Même dans les crises économiques les plus graves, jamais il n’y a eu de pénurie de boissons gazeuses. A leur tour elles sont affectées par le monopole et la spéculation », a-t-il affirmé.

Il est judicieux de relever que Business News a abordé à plusieurs reprises la pénurie qui touche les boissons gazeuses. Les professionnels du secteur en ont expliqué les causes. La raison principale étant le manque de dioxyde de carbone.

D’ailleurs dès le 27 juillet dernier, la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) avait annoncé l'arrêt de livraison du dioxyde de carbone par ses fournisseurs. A la mi-août, le président de la Chambre syndicale de producteurs de boissons non-alcoolisées, Lassâad Mzah avait confirmé la pénurie au niveau du gaz utilisé pour la fabrication des boissons. Il avait expliqué que les fabricants avaient l’habitude de s’approvisionner en gaz auprès d’un champ de production situé à Utique du gouvernorat de Bizerte. Une panne a été enregistrée au niveau de ce fournisseur depuis le mois d’octobre de l’année 2022.

Kaïs Saïed a par la suite appelé à poursuive le travail conjoint entre toutes les institutions de l’Etat et à « les assainir de ceux qui tendent à perturber le fonctionnement normal de ses rouages »

Il a également souligné la nécessité de trancher rapidement les affaires pendantes devant les tribunaux, « car les procédures ont été mises en place afin de garantir un procès équitable et non pour échapper aux sanctions ».

Dans ce sens, le président de la République a rappelé que personne n’est au-dessus des lois et qu’il n’était pas question que l’Etat reste inactif face « à ceux qui cherchent par tous les moyens à abuser du peuple tunisien et à fomenter les crises ». Il a également fustigé « ceux qui croient que se jeter dans les bras de l’étranger, pour porter atteinte à la patrie, puissent être protégés des poursuites pénales » et de conclure que « la trahison envers la patrie et le peuple ne restera pas impuni ».

