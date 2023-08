Mort du patron de Wagner Evguéni Prigojine : les premiers éléments

Imprimer





Un avion privé s’est écrasé aujourd’hui 23 août 2023 alors qu’il survolait les alentours du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. À bord du véhicule, se trouvaient dix personnes, dont potentiellement le patron de Wagner, Evguéni Prigojine. Il serait décédé.













Evguéni Prigojine figurait sur la liste des passagers. Le décès n’a toujours pas officiellement été annoncé par les autorités russes. La chose pourrait nécessiter un passage par test ADN. Sur les réseaux sociaux, les internautes partagent des photos et des vidéos montrant le crash de l’avion. Une séquence de plusieurs secondes montre la chute de l’appareil depuis le ciel. D’autres contiennent des images de l’épave en feu. Les premières informations indiquent qu’il n’y a pas de survivant.













D’un autre côté, plusieurs sources indiquent que l’avion avait été la cible de tir de missile ou de drone. Il pourrait s’agir d’une erreur ou bien d’une décision prise par l’État russe. Le 23 juin 2023, rappelez-vous, Evguéni Prigojine mène l'organisation paramilitaire russe, Wagner, dans un assaut contre la Russie. Il cite comme principale cause avoir subi une attaque aérienne infligée par les forces régulières russes. Evguéni Prigojine accuse l’administration russe de trahison et se dirige vers Moscou. La rébellion du groupe Wagner est stoppée, à près de 200 kilomètres de la capitale russe, suite à l’intervention du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Selon un accord conclu entre Wagner et la Russie, Evguéni Prigojine quittait la Russie pour se rendre en Biélorussie.

On notera que la présence de Evguéni Prigojine à bord d’un avion se trouvant sur le territoire russe a été assez surprenante. L’homme était, selon les analystes, en Afrique. Il avait publié, le 22 août 2023, une vidéo alors qu'il était armé, en tenue de combat et dans un décor désertique. Il a indiqué qu’il comptait se battre pour la libération de l’Afrique et de la justice et du bonheur pour le peuple africain.





S.G