Taboubi démissionne de l'UGTT ? voici ce que l'on sait

Dans une publication publiée le mercredi 23 aout 2023, la page « Journal Tunisie » annoncé la démission du secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi. Le post indique une information urgente concernant la démission du secrétaire générale de l’UGTT qui a, d'après la publication, délégué ses pouvoirs au secretaire adjoint : « Une information urgente concernant la démission de Noureddine Taboubi de la présidence de l'Union du Travail... Une source médicale révèle son état de santé actuel à l'hôpital militaire. »

Cette information a été relayée par plusieurs internautes qui ont exprimé leur confusion quant à l'état de santé du secrétaire général du syndicat, et certains se sont interrogés sur les conséquences de sa démission à un moment où la Tunisie traverse une crise économique et politique. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant à la situation que le syndicat pourrait traverser après la démission de Taboubi.

En vérifiant l'article joint à la publication, nous avons constaté que celui-ci ne parle pas de la démission de Taboubi, mais plutôt de son état de santé. L'article ne fait aucune référence directe ou indirecte à la démission de Taboubi . Contrairement au titre, l'article diffère complètement.

Pour confirmer cela, nous avons contacté le chargé de communication de l'UGTT Ghassen Ksibi, qui nous a confirmé que l’information n'était pas vraie et a nié catégoriquement la démission de Taboubi de l'UGTT. Il a souligné que sa santé s'améliore et a déclaré : « Noureddine Taboubi n'a pas présenté sa démission, l’information est fausse, il est actuellement en train de passer des examens médicaux et quittera l'hôpital bientôt. », assure-t-il.

M. Taboubi a été admis lundi 21 août 2023, à l’hôpital militaire où il a subi des examens médicaux réguliers. Il devrait, selon la même source, y rester pour des analyses supplémentaires, sur recommandation des médecins.

Né le 8 février 1961 à Béja, Noureddine Taboubi s'est impliqué dans le syndicalisme au début des années 90. Il a occupé son premier poste syndical en tant que secrétaire général d'un syndicat de base à la société tunisienne des viandes, en 1990.

Il était secrétaire général de la fédération régionale de Tunis en 2009. Il a ensuite occupé le poste de secrétaire général adjoint chargé du règlement intérieur en 2011. Il occupe le poste de secrétaire général de l’UGTT depuis 2017.

R.A