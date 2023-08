Al Joumhouri impute à Kaïs Saïed les abus commis contre Issam Chebbi

Le parti Al Joumhouri a publié un communiqué dans la soirée de mardi 22 août 2023 imputant au président de la République, Kaïs Saïed, les abus commis contre son secrétaire général, Issam Chebbi, et les prisonniers politiques.

Mardi, six des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, dont Issam Chebbi, ont été conduits au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme dans ce qu’on appelle les véhicules de la torture. Durant leur transfert, Issam Chebbi a subi une chute qui lui a causé des dommages au niveau du dos. Il a été transféré à l’hôpital.

Notant la gravité de la blessure d’Issam Chebbi, Al Joumhouri a rappelé qu’il avait mis en garde à plusieurs reprises des dangers qu’encourent les prisonniers transférés dans ce genre de véhicule destiné, initialement, au transport des détenus suspectés de crimes terroristes.

Le parti a signalé, dans son communiqué, qu’il se réservait le droit de poursuivre en justice le président de la République soulignant les souffrances des détenus emprisonnés et privés de leurs droits à la liberté depuis plus de six mois.

Il a exhorté, dans ce même contexte, le pouvoir judiciaire à libérer immédiatement les prisonniers interpellés dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État notant l’absence de preuves les incriminant.

La défense des prisonniers politiques a, notons-le, assuré à plusieurs reprises que les dossiers étaient vides et qu’aucune preuve tangible n’avait été avancée pour justifier la détention des prévenus.

S’adressant aux forces vives du pays, Al Joumhouri a appelé à se mobiliser et intensifier la lutte pour faire tomber le régime de Kaïs Saïed avant que la crise multidimensionnelle qui secoue le pays depuis des années ne s’aggrave davantage.

Hier, les mandats de dépôt de six des détenus arrêtés dans le cadre de l'affaire de complot contre l’État ont été renouvelés. Il s’agit de Ridha Belhadj, Jaouhar Ben M’barek, Abdelhamid Jlassi, Khayam Turki, Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi.

N.J