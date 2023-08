Les enseignants en Tunisie entre 1967 et 2014, la vérité sur cette photo

Sous le titre « L'enseignement entre le passé et le présent », une photo est devenue virale sur Facebook faisant plus de 600 partages et environ 700 commentaires. L’image elle-même montre deux photos, la première du corps enseignant en 1967, la deuxième en 2014. La différence entre les deux images c’est les tenues vestimentaires des enseignants. Pendant que la première image présente des enseignants en costumes, cravates à côté des enseignantes habillées en robes et en jupes, la deuxième montre des enseignantes voilées avec les enseignants habillés de manière négligée.

La photo a créé un débat en Tunisie entre ceux qui voient en cette image un signe de la dégradation du niveau des enseignants et de l’éducation de manière générale et entre ceux qui pensent que ceci n’a rien à voir avec le niveau de l’éducation.

Un internaute a écrit : « Ce qui compte c'est leur travail, ce qu'ils apprennent à leurs élèves, leur application en exerçant leurs métiers d'enseignant et non leurs tenues vestimentaires chacun est libre de choisir sa façon de s'habiller en respectant le cadre de leurs fonctions et en cohérence avec la nature de leur métier ».

D’autres internautes ont exprimé une déception quant à la dégradation de l’éducation en Tunisie et ils ont pris comme indice les tenues vestimentaires des enseignants : « Aucune comparaison entre ces deux générations : regardez uniquement les tenues vestimentaires, celles de 1967 tous bien habillés et en cravates et celles de 2014 en différentes couleurs ».

Mais en vérifiant ces deux images, il est apparu qu’elles n’ont pas été prises en Tunisie. La première image des enseignant de 1967, est prise du documentaire « Qissat Ennahda – Pour une École Nationale Marocaine ». Un documentaire qui date de 2021 qui retrace le parcours d’Abou Bakr El Kadiri, figure nationaliste de la ville de Salé au Maroc.

La deuxième image a déjà fait le tour des pages Facebook en Algérie depuis 2018. Avec la même description, les internautes algériens ont voulu montrer la dégradation de l’éducation dans leur pays à travers le changement de tenue vestimentaire des enseignants.

Ainsi, aucune des deux photos n’a été prise en Tunisie, la première est prise au Maroc, la deuxième en Algérie.

R.A