Météo : orages, averses et grêle

L’institut national de la météorologie (INM) a annoncé des orages et des pluies dans son bulletin du mercredi 23 août 2023.

Selon l’INM, des cellules orageuses sont prévues dans l’après-midi du mercredi dans le sud et l’est du pays. Elles seront accompagnées d’averses localement et de chutes de grêle. Les maximales varieront entre 30 et 36°C dans les zones côtières et le sud-est du pays et entre 35 et 39°C dans le reste des régions.

Le vent sera relativement modéré et la mer agitée à peu agitée dans la plus part des régions.

N.J.