Feki et Prügel s’accordent sur le renforcement de la coopération pour lutter contre la migration irrégulière

Imprimer





Le ministre de l’Intérieur tunisien, Kamel Feki a reçu une délégation présidée par l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel. La réunion a eu lieu le 22 août 2023, selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur.

M. Feki et M. Prügel se sont accordés sur l’importance de renforcer la collaboration entre les deux pays et les agences onusiennes afin de rediriger les migrants en situation irrégulière vers leurs pays et de les aider à s’y installer en facilitant la création de projets de développement dans ces destinations.

D’après le communiqué, la rencontre a porté sur les efforts déployés par les unités sécuritaires tunisiennes dans la lutte contre la migration clandestine et la protection des migrants en situation irrégulière se trouvant sur le territoire tunisien. La même source a évoqué des campagnes de désinformation visant à porter atteinte à l’image de la Tunisie.

Les participants à la rencontre ont, aussi, abordé les projets réalisés conjointement par les deux pays et faisant partie du domaine d’action du ministère de l’Intérieur, notamment ceux liés à la lutte contre le terrorisme, à la protection des frontières, à la police technique et scientifique et aux affaires locales.





S.G