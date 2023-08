Affaire de complot contre l’État : Issam Chebbi hospitalisé

L’avocate et membre du comité de défense des accusés de complot contre la sûreté de l’État, Islem Hamza a indiqué que Issam Chebbi avait été hospitalisé.

S’exprimant au micro de « Fi 90 dkika » de Khloud Mabrouk sur IFM, ce mardi 22 août 2023, Islem Hamza a expliqué que son client a souffert d’une blessure au niveau du dos suite aux conditions déplorables du transport des détenus depuis la prison vers le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

« Une ambulance est venue pour l’emmener à l’hôpital… On les a transportés dans ces maudites voitures… N’importe quel Tunisien aurait dénoncé la chose en voyant les conditions de transport… Lorsque j’ai dit qu’il s’agissait de voitures de torture, j’ai été visée par une enquête », a-t-elle critiqué.









Pour rappel, l'avocate Islem Hamza a fait savoir, dans une déclaration médiatique du 6 avril 2023, que « les détenus sont transférés dans une sorte de véhicule dédié aux terroristes. Ce véhicule contient une cage métallique très étroite pouvant accueillir de justesse une personne. Je vous invite à imaginer la scène où le détenu y est installé accroupi, la tête en bas, menotté, ne pouvant garder son équilibre ».

Et de poursuivre : « À chaque virage, à chaque freinage, le prisonnier, menotté et en déséquilibre, reçoit des coups au niveau de la tête et dans tous les sens ».

« Plusieurs détenus ont souffert de ces conditions du transfert pour se rendre aux bureaux de juges d’instruction, au tribunal ou même à l’hôpital, dont Chaima Issa », a-t-elle souligné.

S.G