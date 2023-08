Bhiret El Bibane : oui, cette lagune existe bien en Tunisie

Le dimanche 20 août 2023, une image a circulé sur Facebook montrant un hôtel situé sur une île. Selon la description de l'image, il s’agit d'une île tunisienne située dans le sud de la Tunisie. Depuis, les réactions ont divergé entre ceux qui ont confirmé qu'il s'agit d'une île tunisienne et ceux qui ont écarté cette possibilité. Pour certaines personnes, l'image semble représenter une île qui pourrait se trouver en Espagne ou en Grèce, et non en Tunisie.

Après vérification de l'image à l'aide de Google Reverse, il s'est avéré qu'il s'agit effectivement d'une île tunisienne, exactement à Bhiret de El Bibane, située dans le sud de la Tunisie. La lagune d'El Bibane se trouve dans le gouvernorat de Médenine, précisément entre Ben Guerdane et Zarzis, et elle comprend neuf petites îles. Sa superficie atteint 39.000 hectares, ce qui en fait le plus grand lac de la région de la mer Méditerranée. Son village compte 800 habitants, 250 familles, 250 pêcheurs.

L'accès à l'îlot principal El Bibane se fait à l'aide d'une petite embarcation depuis le Port Jedaria, qui est l'un des derniers villages de pêcheurs en Tunisie. Ce port se situe à vingt-cinq kilomètres de Zarzis.

Voici quelques photos de l’ile :

