Sidi Bouzid : Un poste de police pris d'assaut par des Subsahariens ? Attention à cette fausse information

La page Facebook « Sidi Bouzid News » a publié hier lundi 21 aout 2023, une information indiquant que des migrants d'Afrique subsaharienne ont pris d'assaut un poste de sécurité à Sidi Bouzid le jour même. La page a signalé qu'avant l'incident, des violences ont été commises contre les migrants, ce qui les a poussés à envahir le poste de sécurité, entraînant l'arrestation de certains d'entre eux. La page a confirmé l'afflux d'un grand nombre de migrants à Sidi Bouzid en vue d'une migration clandestine vers les territoires européens. Cette information a été reprise par plusieurs pages Facebook notamment la page « Tuniflix » et la page « La lel Istitane fi tounes » traduite en français « Non à la colonisation en Tunisie ».

Dans cette publication, on peut lire que « Après une campagne de violence et de poursuites, un petit groupe de migrants a récemment envahi un centre de la ville de La Soukra, relevant de la municipalité de Sidi Bouzid Est. Suite à cela, plusieurs migrants de différentes nationalités ont été arrêtés, dont des ressortissants du Cameroun, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie, de la Guinée, du Burkina Faso, de la Somalie et du Soudan.

Chaque jour, les différentes municipalités de la région de Sidi Bouzid (Sbiba, Sidi Bouzid Est, Ouled Haffouz, Bir El Hafey) connaissent l'arrivée de nombreux migrants africains en quête d'opportunités de migration clandestine vers l'Italie.

Cette attaque survient après la répression menée par le putschiste Kaïs Saïed à l'encontre des migrants. Par la suite, une transaction discrète a été conclue pour le rapatriement des migrants expulsés du désert. Les événements d'aujourd'hui mettent en évidence la direction prise par ces événements et préfigurent un regain de tensions et d'agitation dans différentes régions de la République ».





Nous avons contacté le district de la police de Sidi Bouzid, qui a catégoriquement démenti tout incident d'assaut contre un poste de police dans la région. « Aucun assaut contre un poste de sécurité, que ce soit à La Soukra ou ailleurs, n'a eu lieu », ont-ils déclaré.

Nous avons également contacté Radio Karama FM, basée à Sidi Bouzid, pour obtenir davantage de vérifications. L'équipe de journalistes nous a confirmé que cette information était dénuée de tout fondement.

Ainsi, l’information selon laquelle un groupe de migrants d'Afrique subsaharienne aurait envahi un poste de sécurité à Sidi Bouzid est totalement infondée. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre des campagnes de diffamation ciblant les subsahariens depuis plusieurs mois, et ce n'est pas la première fois que de fausses nouvelles circulent à leur sujet.

R.A