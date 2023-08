Affaire de complot contre l’État : fin de la période de détention provisoire pour six détenus mardi 22 août

La période de détention provisoire des détenus politiques prend fin, mardi 22 août 2023. Le juge d'instruction sera contraint de décider s'il prolonge la détention ou s'il libère les prisonniers. C’est ce qu’a affirmé l'avocate Dalila Ben Mbarek Msadek, le jour même dans un post Facebook.

Me Ben Mbarek Msadek a indiqué, dans ce même statut, que « les familles des détenus résistent, avec des mains nues et des voix écorchées, contre le pouvoir d’un État entier transformé en un gang qui kidnappe ses opposants pour les emprisonner dans l'obscurité des prisons ».

Et de rappeler la manifestation organisée par les familles des prisonniers le matin même à 8h30 devant le bâtiment du pôle judiciaire antiterroriste qui s’est transformé, selon ses dires, en « un pôle d’arrestation des démocrates, où ils vont crier avec ce qu’il leur reste de force : Non à l'injustice, non à la tyrannie" ».

L’avocate a expliqué que « les familles des victimes et le comité de défense n’attendent pas beaucoup ni d’une justice qui rend son dernier soupir et qui attend impuissante les instructions, ni d'une autorité qui patauge, tourne en rond et ne trouve d'autre solution que de fuir en avant pour étouffer l'odeur de pourriture qui se dégage de ses couloirs ».

Et de marteler : « Mais, j'attends que ceux que j'ai connus, avec lesquels j'ai lutté et que j'ai cru, pendant de nombreuses années, être de vrais démocrates, qu’ils se réveillent du coma et choisissent le chemin de la vérité, qu’ils nous rejoignent et nous prennent la main pour nous faire ressentir que nous ne sommes pas seuls dans cette obscurité. Je vous attends devant le pôle antiterroriste s'il vous reste une once de principes, de dignité et d'humanité ».

Notons qu’il s’agit d'une manifestation de solidarité avec les détenus se trouvant en prison depuis six mois, à savoir, Ridha Belhadj, Jaouhar Ben M’barek, Abdelhamid Jlassi, Khayam Turki, Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi. Lazhar Akermi et Chaima Issa avaient, aussi, été arrêtés dans le cadre de la même affaire. Ils font encore partie de la liste des suspects, mais ont été laissés en liberté le 13 juillet 2023 après des mois d’emprisonnement.

