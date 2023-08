La direction de la prison de Mornaguia refuse un livre à Ghazi Chaouachi

La direction de la prison de Mornaguia a refusé de remettre un livre à l’ancien ministre et politicien en détention, Ghazi Chaouachi, a annoncé, mardi 22 août 2023 l’auteur du livre en question, Hatem Nafti.

« Je savais que ce régime était rétrograde, mais je ne le pensais pas d'une telle lâcheté et vulnérabilité !!! L’autorité putschiste refuse, depuis plus de deux mois, de remettre mon livre ‘Tunisie vers un populisme autoritaire ?’ au prisonnier d’opinion Ghazi Chaouachi. La direction de la prison de Mornaguia a d’abord justifié son refus par l’interdiction des cadeaux avant de tout bonnement refuser de remettre le livre. Ce régime rétrograde craint le mot, l’analyse et l’argumentation. Pourquoi donc s’étonner de le voir confier sa défense à des ‘penseurs’ de la même trempe que Néjib Dziri et Wafa Chedly ? Ce régime fasciste misérable et faible va tomber, et avec lui les ‘camarades’ qui l’ont défendu et ont gardé le silence face l’injustice ! », a -t-il écrit sur sa page Facebook.

Ghazi Chaouachi a été placé en détention ainsi que plusieurs opposants politiques au régime de Kaïs Saïed, depuis février. Il est accusé de complot contre la sûreté de l'État et d’espionnage.

N.J