Kaïs Saïed : l'administration regorge de compétences pouvant remplacer les incompétents

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 21 août 2023, au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur le fonctionnement général du gouvernement.

Le président de la République a particulièrement souligné le rôle de l'administration dans la mise en œuvre de la politique de l'État et a insisté sur la nécessité d'accélérer l’assainissement de l'administration de toute personne qui entrave les services publics. « Ce phénomène s'est aggravé au cours des dernières semaines, que ce soit au niveau central ou aux niveaux régional et local. L'administration, en général, doit servir les citoyens et ne pas devenir un champ de bataille entre partis politiques ou forces de pression se cachant derrière elle ».

Le président de la République a expliqué que l'administration tunisienne regorge de compétences, « n’ayant pas pu occuper les postes de responsabilités, alors qu’elles peuvent remplacer ceux qui n'ont pas accompli leur devoir comme il se doit et qui ont nui aux intérêts des citoyens ».

Le président de la République a également exhorté le chef du gouvernement à poursuivre les opérations conjointes menées par plusieurs ministères pour éradiquer les monopoles et les hausses de prix délibérées, ainsi qu'à renforcer le contrôle desdits canaux de distribution « qui opèrent dans la plupart des cas en dehors de tout cadre légal, comme en témoignent les milliers de tonnes saisies récemment dans toutes les régions du pays ».





S.H