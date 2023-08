Les familles des prisonniers politiques organisent une manifestation

Les familles des détenus dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État ont annoncé la tenue d’une manifestation devant le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme le mardi 22 août 2023 à 8h30 du matin.

Dans un communiqué du 21 août 2023, les familles ont indiqué qu’il s’agissait d'une manifestation de solidarité avec les détenus se trouvant en prison depuis six mois, à savoir, Ridha Belhadj, Jaouhar Ben M’barek, Abdelhamid Jlassi, Khayam Turki, Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi. Lazhar Akermi et Chaima Issa avaient, aussi, été arrêtés dans le cadre de la même affaire. Ils font encore partie de la liste des suspects, mais ont été laissés en liberté le 13 juillet 2023 après des mois d’emprisonnement.

Les familles des détenus ont pointé du doigt l’absence de preuves ou d'avancement au niveau de l'enquête, ainsi que des atteintes révoltantes aux droits et aux libertés des détenus. Ils ont appelé l'intégralité des forces libres à participer à la manifestation afin d'appeler à leur libération.

À noter que certains médias ont relayé une information selon laquelle la justice aurait décidé de prolonger la détention des prisonniers politiques de quatre mois. L’information a été rapidement démentie par Dalila Ben Mbarek Msaddek, avocate, membre du comité de défense des détenus et sœur de Jaouhar Ben Mbarek.

Pour rappel, plusieurs personnalités politiques font partie des listes des accusés dans quatre affaires de complot contre la sûreté de l’État. Un document circulant sur les réseaux sociaux comporte une liste des accusés de celle concernant les personnes précédemment citées. On y trouve 17 noms.

















S.G