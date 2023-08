Décès du grand économiste français d'origine tunisienne Daniel Cohen

Daniel Cohen s’est éteint dimanche 20 août 2023 à Paris, a annoncé lundi 21 août 2023 l’ambassade de France en Tunisie dans un communiqué.

Soutien inconditionnel à la Tunisie depuis 2011, le défunt est l’un des plus grands économistes français, un penseur libre, éminent pédagogue, et était aussi un amoureux de la Tunisie, où il était né en 1951. Il était un professeur des universités et un spécialiste de la dette souveraine.

Feu Daniel Cohen est un ancien du Lycée Carnot de Tunis. Sa dernière intervention en Tunisie s'est faite sur le thème « Comprendre les causes et conséquences du populisme » et s'est tenue à Beït al-Hikma en février 2021.

Paix à son âme