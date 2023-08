Ce qui attend les Tunisiens le 15 septembre ? C'est la consultation sur la réforme de l'éducation

Une publication faite par la page « Tunimedianet », depuis le 20 aout 2023, s’est répandue sur plusieurs autres pages Facebook et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce post qui a été repris par la page « Thawra News » parle d’une date importante attendue par les Tunisiens le 15 septembre 2023. Les publications ont attribué cette information au président de la République, Kaïs Saïed : « Le président Kaïs Saïed révèle ce qui attend les Tunisiens le 15 septembre ».

La publication qui s'est propagée sur les pages Facebook, formulée en urgence, a semé l'inquiétude parmi les Tunisiens, ce qui a conduit certains d'entre eux à se demander ce qui se passera à cette date.

Lors de nos recherches sur les déclarations faites par le président Kaïs Saïed concernant la date du 15 septembre, il est apparu que cela concerne la consultation sur la réforme de l’éducation, qui débutera à cette date. Le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé le jeudi 10 août 2023, lors de la célébration de la Journée du Savoir au palais de Carthage, que la consultation nationale relative au Conseil Supérieur de l'Éducation, créé en vertu de la Constitution de juillet 2022, débutera le 15 septembre 2023, afin de mettre en place une loi concernant cette nouvelle institution constitutionnelle.

Dans ce même contexte, le chef de l’État s’est déjà réuni, le lundi 7 août 2023, le chef du gouvernement Ahmed Hachani, le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Moncef Boukthir, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi et la ministre de la Femme, Amel Moussa Belhaj.

Cette réunion a permis de se pencher sur la consultation nationale sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement. Le chef de l’État a souligné que « l’instauration d’un nouveau système éducatif est une priorité étant donné que les mesures qui ont été prises par le passé n’ont fait qu’affaiblir le plus important des services publics, à savoir l’éducation et l’enseignement ».

Il a rappelé que « la richesse humaine en Tunisie est la plus grande des richesses parce qu’elle ne tarit jamais, que notre jeunesse regorge de de compétences et il suffit de leur paver la route pour qu’ils excellent ».

De son côté, le ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, avait déclaré dans une conférence tenue en mai 2023, que la consultation nationale pour réformer l'éducation est prête et a invité six ministères à y participer. Selon ministre, la consultation nationale pour réformer l'éducation concerne toutes les étapes de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur.

La consultation nationale débutera en diagnostiquant les causes du dysfonctionnement du système éducatif afin d'identifier les facteurs conduisant à la baisse des résultats scolaires et à l'abandon de 100.000 élèves chaque année, note le ministre.

Dans son discours M. Boughdiri a également indiqué que l'abandon de l'éducation entraîne des conséquences catastrophiques, notamment une inclinaison vers l'extrémisme, l'adoption de comportements risqués ou la migration illégale.

R.A