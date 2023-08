Météo - Tunisie : légère hausse des températures

Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays, lundi 14 août 2023, avec une légère hausse des températures au Nord et une stabilité relative au Centre et au Sud du pays. C’est ce qu’a annoncé, dans son bulletin matinal, l'Institut national de météorologie (INM).

Ainsi, l’institut indique que les températures maximales oscilleront entre 29 et 33 degrés Celsius dans les zones côtières et entre 35 et 39 degrés Celsius dans le reste des régions.

Les vents d’Est seront faibles à modérés. Ils deviendront relativement plus forts sur les côtes Nord du pays l’après-midi. La mer sera généralement peu agitée à agitée l’après-midi au Nord.