Météo Tunisie : possibilité de pluies orageuses au sud et au centre-ouest

L'Institut national de météorologie (INM) a annoncé qu'à la date du 13 août 2023, les températures varieront entre 29 et 34° celsius dans les zones côtières et entre 35 et 40° celsius dans le reste du pays.

Dans un communiqué publié à la même date, l'INM a indiqué que des nuages se formeront durant l'après-midi au niveau du sud et du centre-ouest du pays. Ces nuages pourraient être accompagnés de pluies et de cellules orageuses.





De faibles vents d'est seront enregistrés près des côtes tunisiennes et dans le sud. Ces vents se renforceront durant la nuit. La mer sera peu agitée à modérément agitée à Cap Serrat.





S.G