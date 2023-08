La Tunisie et la Libye annoncent la mise en place d’un corridor commercial vers les pays subsahariens

Imprimer

La mise en place du corridor commercial continental tuniso-libyen vers les pays d'Afrique subsaharienne a été officiellement annoncée, jeudi 10 août 2023, lors de la réunion ministérielle conjointe tuniso-libyenne, tenue au siège du ministère du Commerce sous le patronage de la ministre tunisienne du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb et du ministre libyen de l'Économie et du Commerce du gouvernement d'unité nationale, Mohamed al-Haweij et en présence de plusieurs hauts cadres des deux pays. C’est ce qu’a indiqué un communiqué publié tard dans la soirée de jeudi.

Selon ce même document, les deux parties ont convenu le volume dans les prochaines années du commerce entre les deux pays pour atteindre cinq milliards de dinars.

Notons que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a connu une haussière, atteignant 3,03 milliards de dinars en 2022, contre 2,02 milliards de dinars en 2021, (+49,8%).

En outre et à cette occasion, on a annoncé la constitution de l'équipe conjointe tuniso-libyenne de communication et d'intervention rapide pour résoudre les problèmes pouvant survenir au niveau du passage de Ras Jedir ; outre la formation d'un groupe de travail conjoint pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité médicamenteuse et alimentaire ainsi qu’une commission mixte de suivi de la mise en œuvre du projet de corridor.

I.N