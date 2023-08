Saïed : certaines municipalités refusent de délivrer des extraits de naissance ou de conclure des mariages !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce jeudi 10 août 2023, le chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Si le travail du gouvernement a été passé en revue, dans son ensemble, l’accent a été mis sur la hausse des prix et la rareté, voire l’absence, de certaines denrées mais aussi sur les entraves rencontrées par les citoyens dans certains services, municipaux notamment. « On refuse de délivrer à des citoyens des extraits de naissance en prétextant qu’il n’y a plus de papier et dans certaines municipalités, on refuse de conclure des contrats de mariage » précise un communiqué de Carthage.

Kaïs Saïed a souligné la nécessité de mettre chacun devant ses responsabilités et de démanteler les réseaux qui se cachent dans les coulisses et cherchent à attiser les tensions sociales, soulignant que l'État a les moyens légaux de poursuivre toute partie qui tente de porter atteinte aux droits des citoyens.

M.B.Z