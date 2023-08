La Tunisie a-t-elle fermé ses frontières avec l'Algérie ?

Un internaute marocain a publié le 29 juillet 2023 sur sa page Facebook « serti pro » une vidéo affirmant la fermeture par la Tunisie de ses frontières avec l'Algérie. La vidéo a recueilli 366 000 vues et plus que 12 000 commentaires, portant le titre « Tunisie : Fermeture des frontières aux Algériens ».

Dans la vidéo, on peut voir une femme algérienne en train de filmer de longues files de voitures et parler avec colère de la fermeture des frontières tunisiennes avec l'Algérie. Elle dit : « Ils ont mis des barrières et ne nous ont pas laissés passer. Nous avons déjà payé l'hôtel en Tunisie et maintenant nous sommes bloqués à la frontière. ». Furieuse la dame ajoute : « Ils ne nous ont pas informés que la route était fermée. Certaines personnes ont dormi dans leur voiture, nous sommes coincés ici et personne n'a rien fait pour nous. »

La vidéo a suscité des réactions en Algérie et a été largement partagée par des centaines de blogueurs, demandant des explications sur les raisons de cette mesure. Certains ont même appelé à la fermeture des frontières algériennes aux Tunisiens, en guise de réciprocité.

BN Check a vérifié la véracité de l'information. Nous avons interrogé la Douane tunisienne, qui a formellement nié la mise en place d'une mesure de fermeture des frontières tunisiennes avec l'Algérie. Nous avons également contacté des habitants de la zone frontalière entre l'Algérie et la Tunisie, en particulier dans la région d’EL Kala, qui ont confirmé que les déplacements entre les deux pays se déroulaient normalement. Nous avons également obtenu des photos montrant des voitures algériennes entrant en Tunisie.

Image prise à la sortie du village Oum Teboul (Algérie) vers Tabarka (Tunisie) le 09/08/2023

Source : Mohamed Mouffok

Quant à la vidéo publiée le 26 juillet 2023, nous avons également vérifié sa véracité. Elle a effectivement été prise à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, comme en témoignent les plaques d'immatriculation des voitures. En ce qui concerne les raisons de ce blocage, après avoir effectué des recherches sur les moteurs de recherche et les sites d'actualités algériens, nous avons découvert qu'il y avait effectivement eu un blocage des voitures algériennes entrant en Tunisie le 25 juillet 2023 et c'était en raison de manifestations à cause de la pénurie d’eau dans la région de Malloula à Tabarka en Tunisie. Des sites d'actualités algériens rapportent que le 25 juillet, suite aux manifestations des citoyens de la région de Malloula et à la mise en place de barrages routiers, la circulation des voitures algériennes vers la Tunisie a été perturbée

Le site d’information « Algerie 360 » indique que « ces voyageurs qui ont passé la frontière algéro-tunisienne, mardi 25 juillet dernier, se sont retrouvés coincés à quelques encablures du village de Melloula. Et ce, en raison d’un blocage de la route par les habitants locaux. Ces derniers protestent contre une pénurie d’eau qui règne dans la région depuis plusieurs jours

Le journal ajoute que suite à ces événements, les autorités ont décidé d'alerter les postes frontaliers entre les deux pays. Aux alentours de 22 heures de la soirée du 25 juillet, les postes de contrôle tunisiens et algériens ont interrompu l'accès au territoire tunisien « Cette mesure est restée en vigueur jusqu'à ce que la circulation routière soit rétablie dans le village de Melloula. Parallèlement, les autorités algériennes ont mis en place certaines mesures de précaution, incluant le changement d'itinéraire pour les voyageurs venant de diverses régions d'Algérie ».

En conséquence de ces manifestations, des voyages, des rendez-vous professionnels et des réservations d'hôtel ont été annulés en raison de cette situation de blocage, note le journal « Algerie360 ».

Ainsi il n’y a aucune décision de fermeture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie et il n’existe aucun blocage au niveau des frontières entre les deux pays. Concernant la vidéo, il s’agit d’une entrave momentanée de la circulation à cause des manifestations qui ont eu lieu le 25 juillet 2023 à Melloula. Rappelons que des incendies s'étaient aussi déclenchés dans la région frontalière de Melloula depuis le 18 juillet 2023.

R.A