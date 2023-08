Météo - Tunisie : des températures entre 28 et 39 degrés

La météo est au beau fixe avec un ciel dégagé à peu nuageux dans la plupart des régions. C’est ce qu’a annoncé, dans son bulletin du jeudi 10 août 2023, l'Institut national de météorologie (INM).

Ainsi, l’institut indique que les températures maximales oscilleront 28 et 33 degrés Celsius dans les zones côtières et entre 34 et 39 degrés Celsius dans le reste des régions.

Les vents seront faibles à modérés soufflant de quinze à trente kilomètres à l’heure. La mer sera peu agitée à modérément agitée localement au Nord.