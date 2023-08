Isie : la présidentielle à l’automne de 2024

L’élection présidentielle aura lieu à l’automne de 2024 conformément à l’agenda de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et la loi électorale de 2014. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de l’Isie, Mohamed Tlili Mansri, dans son intervention mercredi 9 août 2023, dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM.

Il a rappelé au micro d’Elyes Gharbi que la loi électorale n’avait pas été révisée notant cependant que sur l’ensemble des conditions pour être candidat à la présidentielle en Tunisie, deux uniquement ont été revus, l’âge et la nationalité.

Dans sa constitution de 2022, le président de la République Kaïs Saïed a modifié ces deux conditions. Selon les articles 89, « la candidature au poste de président de la République est un droit reconnu à tout tunisien ou tunisienne, qui n'est pas titulaire d'une autre nationalité, né(e) de père et de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé(e) de quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques ».

Interrogé sur l’élection du Conseil national des régions et des districts, Mohamed Tili Mansri a indiqué que l’Isie avait finalisé les préparatifs en termes de découpage électoral soulignant, toutefois, qu’il reste encore une mise à jour à réaliser pour assigner chaque électeur dans la circonscription qui lui correspond.

« L’Isie est prête à organiser ces élections, mais il faut la publication de deux textes ; le premier concerne celui de découpage électoral et le second est la convocation des électeurs », a-t-il précisé estimant que les deux textes sont prêts et devraient être publiés par la présidence de la République dans les prochains jours.

Le porte-parole a avancé que la première phase des élections du Conseil national des régions et des districts pourrait avoir lieu en décembre 2023. Celle-ci s’achèvera avec l’élection de 279 conseils locaux. Vient ensuite la seconde phase celle de l’élection des conseils régionaux. Cette phase pourrait avoir lieu en mars 2024, selon le responsable.

Il a affirmé que le Conseil des régions et des districts ne pourrait être opérationnel avant avril ou mai 2024 notant qu’un processus électoral s’étend, en temps normal, sur six à huit mois.

N.J