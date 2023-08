Rafik Abdessalem : la Tunisie n'est qu'une insignifiante colonie française !

L'ancien ministre des Affaires étrangères et gendre de Rached Ghannouchi (président du mouvement Ennahdha), Rafik Abdessalem a considéré que l'ordre mondial subissait une grande transformation. Néanmoins, la Tunisie, selon lui, n'y joue que le rôle d'une insignifiante colonie française.





Dans une publication Facebook du 9 août 2023, Rafik Abdessalem a affirmé que l'ordre mondial ne se stabilisera qu'après plusieurs décennies. Selon lui, le nouvel ordre mondial, dont les traits ne sont pas encore clairs, témoignera d'un élargissement de la compétitivité internationale et d'une baisse de l'influence française au niveau de l’Afrique subsaharienne.

« J'estime que ce siècle reflétera une avancée des Américains et une compétitivité entre les Chinois, les Russes, les Indiens, et même les Iraniens, les Brésiliens et les Turcs. Mais, dire que la Tunisie joue un rôle dans ces changements n'est qu'un gros mensonge… La Tunisie se trouve à la marge de la marge et il ne s'agit que d'une insignifiante colonie française. La plupart des chefs d'État sont d'origine française », a-t-il dit.

Rafik Abdessalem a assimilé ce genre d’analyse aux déclarations affirmant que le 25 juillet 2021 était une révolution et non un coup d’État. Il a affirmé qu’un pays dont le peuple faisait la queue pour du pain et le président parle de protectorat au lieu de colonisation d’affirmer être à l’origine de changements majeurs de l’ordre mondial.









S.G