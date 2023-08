Boulangeries classées : nous sommes des salariés de l’État

Le président de la Chambre syndicale nationale des boulangers, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Mohamed Bouanane, a fustigé, mercredi 9 août 2023, la déclaration de Mohamed Jamali, président du groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), selon laquelle son groupement s’engage à vendre la baguette à 0,15 dinar, si l’État leur fournit de la farine compensée.

Pour lui, cette déclaration équivaut à dire que les boulangeries classiques (communément appelées classées, ndlr) sont en train de se faire des fortunes grâce au pain, alors que ce n’est pas vrai.

Au micro de Wissal Kasraoui, dans la Matinale de Shems FM, le responsable a expliqué que si les boulangeries modernes étaient capables de vendre la baguette à 0,15 dinar, c’est parce qu’elles compensaient leurs pertes avec la vente d’autres produits. Ce qui n’est pas leur cas.

Et de marteler : « Nous sommes des salariés de l’État : nous sommes rémunérés comme n'importe quel fonctionnaire. Un sac de farine de cent kilos permet la fabrication de 550 baguettes. On vend la baguette au citoyen à 0,19 d au citoyen et à 0,15 aux épiceries. On gagne 6,5% du chiffre d’affaires pour la fabrication du pain et 10% du chiffre d’affaires pour la fabrication de la baguette ».

I.N