Un Tsunami à Médenine ? est-ce vrai ?

Imprimer

Sur Facebook, la page « Al marsad ettounsi » (l’observatoire tunisien) a publié une information concernant un tsunami survenu dans la ville de Médenine, ce qui aurait conduit à la déclaration de l'état d'urgence dans la région.

La publication disait : « Pour la première fois, un effrayant tsunami frappe le gouvernorat de Médenine et l'état d'urgence a été déclaré ». Jointe à la publication, la page a publié une vidéo parlant de cet événement exceptionnel. La publication affirme que le monde est confronté à des phénomènes étranges et que les scientifiques sont perplexes face à ces phénomènes, dont le terrifiant événement survenu à Médenine et à la montée des eaux de mer. La vidéo confirme que les habitants de la région de Médenine ont été pris de panique à cause de ce tsunami : « Tous les habitants étaient terrifiés, l'état d'urgence a été activé, toutes les mesures ont été prises pour faire face à la catastrophe, mais aucun dommage matériel n'a été enregistré, puis la mer est revenue à son niveau normal. »

Largement diffusée depuis mardi 8 août 2023, cette information a causé la peur chez les Tunisiens sur les réseaux sociaux. Certains ont exprimé un grand étonnement face à ce phénomène, pendant que d'autres ont manifesté une grande inquiétude et panique quant aux conséquences de ce prétendu Tsunami.

BN Check a examiné cette information, en contactant les autorités régionales officielles notamment le gouvérnorat de Médenine, en menant une enquête sur le terrain et avec une recherche approfondie sur les moteurs de recherche. Il est apparu qu'il n'y avait aucun fondement quant à la survenue d'un tsunami à Médenine. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'un tsunami, ce qui est facilement vérifiable. En examinant les événements survenus au cours des derniers jours dans la région, nous avons établi que cela concernait simplement une marée haute, un phénomène naturel où les eaux de la mer montent temporairement, n'ayant aucun lien avec un tsunami. Cette marée haute s'est produite sur la plage de Bougara à Médenine le 5 août 2023.

La compagnie régionale de transport de Médenine a confirmé qu'elle avait mobilisé trois bus pour évacuer 700 vacanciers loin de la plage, dont 300 vers la ville de Médenine et ses environs, sans enregistrer de blessures humaines.

Contrairement à ce qui a été diffusé par la page Al marsad ettounsi, il n'y a pas eu de tsunami à Médenine, mais il s'agissait simplement d'une marée haute, un phénomène naturel se produisant chaque année dans plusieurs régions du monde.

Source : Youtube

La marée haute c'est quoi ?

Un phénomène facile à observer, la marée haute se produit quand la masse d'eau augmente en un point donné sur la Terre, le niveau de l'eau s'élève. Mais quand la masse d'eau diminue en un point donné sur la Terre, on dit que la marée est basse.

Que se passe-t-il pendant la marée haute ?

Pendant la marée haute, les eaux de l'océan montent le long du rivage, approfondissant ainsi l'eau. Cela se produit lorsque le corps d'eau se rapproche de l'une des deux protubérances créées par la force gravitationnelle de la lune.

Quels objets influencent les marées ?

En plus de la lune, le soleil ainsi que les criques, les falaises et d'autres caractéristiques géographiques peuvent influencer les marées. Le soleil exerce sa propre attraction gravitationnelle sur les océans, tandis que les caractéristiques géographiques peuvent perturber les marées, les intensifiant dans certaines régions et les affaiblissant dans d'autres.

R.A