Météo - Tunisie : ciel peu nuageux et stabilité des températures

La plupart des éléments météorologiques demeureront stables au cours de cette journée et le ciel sera peu nuageux dans la plupart des régions. C’est ce qu’a annoncé, dans un communiqué mercredi 9 août 2023, l'Institut national de météorologie (INM).

Ainsi, l’institut indique que les températures maximales oscilleront 27 et 35 degrés Celsius dans les zones côtières et entre 36 et 41 degrés Celsius dans le reste des régions.

Les vents seront faibles à modérés. Ils deviendront relativement forts durant la nuit dans le Sud, avec possibilité de tourbillons de sable localement. La mer sera peu agitée pour devenir agitée tard dans la nuit au Nord.