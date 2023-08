Choufli Hal en version hollywoodienne grâce à l’intelligence artificielle

Imprimer

Grâce à l’intelligence artificielle, un jeune réalisateur tunisien a ressuscité l’une des séries culte de la télévision tunisienne, Choufli Hal.

Composé de 135 épisodes et diffusée sur plusieurs années sur les chaînes de la Télévision nationale, Choufli Hal a été un grand succès et attire toujours les spectateurs. Ils sont plusieurs à regarder encore et encore la rediffusion de cette série considérée à la fois légère et révolutionnaire.

Samed Hajji a réadapté Choufli Hal en version hollywoodienne la rebaptisant : "Choufli Hal : Echoes of Destiny". Plusieurs photos ont été publiées sur sa page Facebook mettant en scène les personnages du sitcom dans un décor fantastique, un univers plutôt sombre qui rompt avec l’esprit de la série humoristique. Une adaptation qui a suscité un grand intérêt sur la toile et a été partagée par de nombreux internautes.

Après des études en cinéma à Paris, Samed Hajji a fait ses débuts en 2008 avec un documentaire intitulé « Sabiha ». Il y retrace l’histoire d’une partie du patrimoine tunisien, la porterie de Sejnane à travers le portrait de Sabiha, une jeune artisane.

Nous noterons que de l’œuvre du jeune réalisateur il n’existe que quelques photos. Aucun film n’a été réalisé pour l’occasion, a-t-il précisé sur Facebook.

N.J