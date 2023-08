Le ministère des Affaires culturelles s’explique sur les procédures disciplinaires contre neuf agents

Le ministère des Affaires culturelles a publié un communiqué, dimanche 6 août 2023, pour répondre et éclaircir ce qu’il a considéré comme « des contrevérités rapportées par des médias et les réseaux sociaux sur le harcèlement et la sanction administrative de certains agents du ministère à cause d’articles d’opinions, de positions ». Et d’estimer que « ces fausses informations ont été fomentées et propagées pour porter atteinte au travail du ministère et de ses cadres », ce qui est « extrêmement grave, visant à semer la zizanie, à inciter et influencer négativement l'opinion publique et à l’orienter ».

Le ministère a affirmé, dans ce même document, que les « procédures disciplinaires entreprises contre neuf fonctionnaires du ministère sont justifiées par leur violation de leur devoir en tant qu’agents publics, et non pour leurs qualités créatives ou syndicales ni pour limiter leur liberté d'opinion, de pensée ou d'expression, ou pour couvrir des dossiers de corruption comme ils le prétendent ». Il a précisé que ces agents ont été déférés devant le Conseil de discipline, conformément aux dispositions de la Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public.

Toujours selon ce même document, « ces neuf agents sont interrogés pour leurs actes, en se référant à des rapports d'inspection et des contrôles légaux menés par le ministère et qui auraient prouvé qu’ils ont commis des fautes professionnelles et des actes criminalisés, comme la diffamation du ministère, de ses structures et de ses agents, des allégations sur des soupçons de corruption sans recourir aux voies légales et la publication de posts contenant diffamation, insultes, injures et atteinte à l’image de marque du ministère et de ses cadres, en usant de termes portant atteinte à la pudeur ».

Et d’affirmer que le conseil de discipline offre toutes les garanties légales de ceux qui y sont déférés pour qu’ils puissent se défendre conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministère a aussi tenu à affirmer « son souci de garantir le droit de chacun à la culture et à la liberté de créativité et d'expression, et le soutien de la culture nationale dans son enracinement et son renouvellement, de manière à perpétuer les valeurs de rejet de la violence, d'ouverture aux cultures diverses, de dialogue constructif, d'une manière qui contribue à améliorer le goût du public et à construire une pensée éclairée sans tomber dans la vulgarité, la diffamation, l'injure et l'attentat aux réputations ».

Le ministère réagit, notamment, sans toutefois le mentionner, à l’arrestation du poète tunisien, Sami Dhibi, le 31 juillet dernier.

Les confrères et amis du poète sur les réseaux sociaux avaient indiqué qu’il avait été arrêté à cause de son travail syndical et son militantisme et qu’on avait tenté de l’écarter de la fonction publique après un « simulacre de conseil de discipline ».

I.N