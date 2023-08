Dispositions aux Tunisiens désirant quitter le Niger

Dans le cadre du suivi de la situation de la communauté tunisienne en République du Niger, suite aux récents événements dans ce pays, le ministère des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué publié hier soir, la reprise graduelle des dessertes de Tunisair vers l’aéroport international de Niamey à partir du samedi 5 août 2023, et cela après la décision des autorités nigériennes de réouverture de son espace aérien.

Le ministère spécifie que le premier vol de retour vers Tunis est prévu dimanche 6 août 2023 à 11h30.

Le ministère a appelé les Tunisiens se trouvant au Niger et désirant rentrer au pays à contacter la mission diplomatique à Ouagadougou pour faciliter leur retour au pays dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, et ce en coordination avec la représentation de Tunisair en Côte d'Ivoire.

Ci-après les coordonnées de l'ambassade tunisienne à Ouagadougou :

Téléphone fixe : 0022625376237

Téléphone portable : 0022655463848

Adresses mail : ‏at.ouaga@diplomatie.gov.tn