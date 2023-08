Ministère des Affaires étrangères : la Tunisie est victime d'une campagne de désinformation

Imprimer

Le ministère des Affaires étrangères a condamné les déclarations émanant d'organisations internationales et des médias concernant la situation des migrants irréguliers en Tunisie. Il a qualifié la chose de campagne de désinformations malveillante et de propagation de rumeurs menées par des parties connues.

Dans un communiqué du 5 août 2023, le ministère des Affaires étrangères a considéré que ces parties ignoraient les efforts déployés par les autorités tunisiennes visant à protéger, sécuriser et prendre en charge les migrants irréguliers. Il a, aussi, affirmé que la Tunisie continuera à prendre toutes les mesures légitimes et nécessaires pour protéger ses frontières et empêcher leur franchissement illégal. Le ministère a assuré que la Tunisie ne jouera pas le rôle de pays de transit ou d'établissement des migrants irréguliers.

La même source a expliqué que les autorités tunisiennes collaborent avec le Croissant rouge tunisien afin de subvenir aux besoins des migrants et de leur permettre de rejoindre leur pays d'origine. Ceci inclut l'accès aux soins médicaux nécessaires.

« La Tunisie appelle les organisations onusiennes spécialisées à assumer pleinement leur rôle, celui de venir au secours de ces migrants victimes et d’assurer leurs besoins fondamentaux en réponse à cet afflux migratoire sans précédent, au lieu de se limiter à publier des communiqués exprimant "leur disposition à apporter un soutien aux autorités tunisiennes pour trouver des solutions humaines à la souffrance des migrants irréguliers" ».

Enfin, le communiqué a indiqué que la Tunisie a renouvelé son appel à traiter la question de la migration irrégulière et ses défis dans le cadre d'une approche collective et globale. Elle a appelé à éviter la désinformation, la propagation de rumeurs et l'exploitation de la situation des migrants irréguliers.

S.G