Kaïs Saïed, télévision nationale, météo… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 4 août 2023 :

Kaïs Saïed sermonne Awatef Daly à cause de la programmation de la TV nationale

Le président de la République a reçu aujourd’hui, vendredi 4 août 2023, Awatef Daly, présidente directrice générale de la Télévision tunisienne, pour la sermonner sur « la programmation au sein de la TV nationale ».

« Plusieurs programmes mais aussi les bulletins d’informations et l’ordre donné à la priorité des actualités, ne sont pas innocents », a souligné le chef de l’État. « Ceci n’est pas une ligne éditoriale mais c’est celle des forces qui s’opposent à la liberté et au mouvement de libération nationale dans lequel nous devons tous nous inscrire ».

Ahmed Nejib Chebbi : le CV d'Ahmed Hachani reflète une absence de compétences

Le Front de salut national a tenu, le vendredi 4 août 2023, une conférence de presse à l’occasion du limogeage de la cheffe du gouvernement Najla Bouden et la nomination de Ahmed Hachani comme successeur. S’exprimant durant cet événement, le président du front, Ahmed Nejib Chebbi a mis l’accent sur la défaillance du gouvernement.

Le Festival de Carthage annule le spectacle de ce soir

Suite aux alertes émises par l'Institut national de météorologie sur les conditions météorologiques pour la soirée du vendredi 4 août 2023 et qui prévoient de la pluie et des rafales de vents violents, et après avoir consulté les services concernés de l'INM qui ont confirmé la survenance de ces perturbations climatiques, le Comité directeur du Festival international de Carthage a décidé de reporter le concert de Trio Taksim et du Trio Joubran à une date ultérieure.

51 victimes de noyade du 1er juillet au 2 août 2023

Le nombre de noyades a nettement augmenté cet été. Plus d’une cinquantaine de pertes humaines ont été ainsi déplorées. C’est ce qu’a affirmé, vendredi 4 août 2023, le colonel Moez Triaa, porte-parole de la protection civile.

Météo Tunisie : orages et vents forts cette nuit

L'Institut national de la météorologie (INM), a indiqué, dans son dernier bulletin de ce vendredi 4 août 2023, que des orages sont attendus au cours de la nuit dans le nord du pays et localement dans le centre est. Des chutes de grêle auront également lieu dans des régions limitées.