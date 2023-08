Kaïs Saïed sermonne Awatef Daly à cause de la programmation de la TV nationale

Le président de la République a reçu aujourd’hui, vendredi 4 août 2023, Awatef Daly, présidente directrice générale de la Télévision tunisienne, pour la sermonner sur « la programmation au sein de la TV nationale ».

« Plusieurs programmes mais aussi les bulletins d’informations et l’ordre donné à la priorité des actualités, ne sont pas innocents », a souligné le chef de l’État. « Ceci n’est pas une ligne éditoriale mais c’est celle des forces qui s’opposent à la liberté et au mouvement de libération nationale dans lequel nous devons tous nous inscrire ».

« Hier, par hasard, j’ai regardé une émission diffusée avec pour titre ‘’Le bon vieux temps’’ ( من الزمن الجميل) Si cette époque était belle, la situation ne serait pas celle qu’on constate aujourd’hui. Elle n’a rien du tout de beau. Trouvez-vous que cette situation est belle ? C’est comme si on servait du réchauffé. Nous aspirons à l’avenir et non au passé et nous refusons de le réchauffer », a-t-il dit.

Kaïs Saïed a demandé à Awatef Daly : « Pourquoi on ne diffuserait pas des programmes qui traitent des revendications des Tunisiens ? Celles de décembre 2010 et de janvier-février 2011. C’est une époque historique vécue par le peuple tunisien et qu’on veut, dans plusieurs autres médias, effacer. Ces médias sont libres mais la Télévision nationale doit être au service du peuple et de la Nation. Pourquoi ne pas rappeler l’assassinat des martyrs Belaïd et Brahmi et du martyre de nos vaillants soldats et des sécuritaires qui ont péri en combattant traitres et terroristes ? »

Il continue : « De quel beau vieux temps parle l’une des présentatrices avec ceux qui, auparavant, étaient cachés ? Certains d’entre eux trainaient des affaires en justice, sont-ils aujourd’hui devenus des héros ? […] Ce temps était laid. La TV nationale ne peut diffuser ce genre de contenu, elle doit être au service des Tunisiens et non de certains lobbies qui se cachent dans l’ombre ».

Tout en se défendant d’appeler à faire de la propagande, Saïed a affirmé : « nous ne pouvons créer un nouveau futur qu’à travers une lecture objective et honnête de l’Histoire. Nous ne renions le rôle de personne, mais nous refusons que les voleurs se transforment en héros ».

R.B.H