Pourquoi le chiffre de Kamel Deguiche est grotesque !

Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, est intervenu vendredi 4 août 2023 à l’émission de Myriam Belkadhi sur Diwan FM et a grossièrement indiqué que « 70% des jeunes tunisiens n’ont jamais vu la mer… ».

Ce que dit le ministre est faux, parce que la population tunisienne vit essentiellement sur les côtes rendant ainsi impossible que ces personnes ne voient pas la mer. Quant aux jeunes des régions intérieures, ils ont bénéficié de tous temps, d’excursions et de colonies de vacances dans les régions côtières et ont pu voir, de ce fait, la mer. Ceci est valable aussi bien pour les familles aisées que démunies et ce grâce aux différents programmes de son propre ministère (depuis l’indépendance en 1956) que d’autres ministères à l’instar du ministère des Affaires sociales ou de la Femme. Tout cela sans parler des Scouts tunisiens, des associations de colonies et autres.

En chiffres, M. Deguiche semble méconnaitre la composition de la démographie tunisienne.

D’après les chiffres de l’Institut national de la Statistique, arrêtés à 2021, la population tunisienne compte 11.783.722 d’individus. Sur ce total, 8.400.241vivent dans les gouvernorats côtiers ou proches des côtes, à savoir Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Bizerte, Béja, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabes et Médenine. En pourcentage, 71,2% de la population tunisienne vit sur les côtes. En supposant que 100% de la population des régions intérieures n’ait jamais vu la mer (ce qui est impossible), cela ne fait que 28,8% de la population n’ait jamais vu la mer et non 70% comme l’indique le ministre, qui vient pourtant, de décrocher son doctorat.

R.B.H