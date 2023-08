Slaheddine Rachdi : le meurtrier d'Ahmed Souli a été identifié

Le procureur de la République et porte-parole du tribunal de première instance de Kasserine, Slaheddine Rachdi, a indiqué que cinq personnes ont été arrêtées en lien avec les événements ayant eu lieu à Sbeïtla le 5 juin 2023.

À cette date-là et selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, un groupe d'individus avait attaqué une unité de police avec des fusils de chasse et des pierres. Ceci a eu lieu durant une opération menée par les forces de l’ordre afin d’arrêter une personne faisant l’objet d’un mandat de recherche.

S’exprimant le 4 août 2023 durant « Ahla Sbeh » de Hassen Hameli sur Mosaïque Fm, Slaheddine Rachdi a rappelé qu'un décès avait été enregistré durant ces événements. Il s'agit d'Ahmed Souli. M. Rachdi a expliqué que ce triste événement a fait l’objet d’une enquête judiciaire. Le procureur de la République a affirmé que le rapport balistique a permis d’identifier la personne accusée d’avoir tué le jeune homme par coup de feu et de l'arrêter.

Une deuxième enquête a été ouverte suite à ces événements. Elle a abouti à l'arrestation de cinq personnes. « Parmi les chefs d’accusation, nous pouvons citer : association de malfaiteurs dans le but de commettre un attentat contre les biens d'autrui », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du tribunal a expliqué que des raids et des perquisitions ont permis de saisir des munitions et des grenades supposées appartenir à des unités policières. La saisie inclut, également, 26.000 dinars en monnaie tunisienne, 5.000 dinars en devise étrangère et douze carnets d'épargne. Des comptes bancaires ont, aussi, été gelés.









