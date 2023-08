Abdellatif Mekki : la désignation d’Ahmed Hachani n’aura aucun impact positif

L'ancien leader du mouvement Ennahdha et secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » (travail et réalisation, ndlr), Abdellatif Mekki, a réagi, mercredi 2 août 2023, au limogeage de Najla Bouden et son remplacement par Ahmed Hachani.

Au micro de Borhen Bsaïes dans une intervention dans "l’Émission impossible" sur IFM, le politicien a affirmé que « la politique suivie par Kaïs Saïed est celle d’imputer les erreurs et les échecs aux hommes d’État, aux fonctionnaires et toute autre personne, en faisant allusion à l’incompétence des hommes d’État, de l’administration et des fonctionnaires et en imputant son échec politique aux opposants, via le limogeage et le remplacement des premiers et l’incarcération des seconds »

Abdellatif Mekki a rappelé que, selon la nouvelle constitution, le président de la République est le chef de l’exécutif et il est assisté par le chef du gouvernement. Donc, le changement du chef du gouvernement n’aura pas de réel sens, selon lui. Et de soutenir que si le nouveau chef de gouvernement désigné veut qu’il ait une personnalité et des prérogatives, cela débouchera impérativement vers un conflit avec le chef de l’État puis vers son limogeage. Sinon, s’il suit gentiment les directives du président de la République, il n’aura aucun impact sur la gouvernance et sur la situation.

Pour lui, Kaïs Saïed veut créer l’illusion de changements et de mouvement, mais il ne pense pas que cela ait un impact positif, à moins qu’il y ait des raisons cachées à cette nouvelle nomination, le limogeage de Najla Bouden étant attendu, a-t-il expliqué.

I.N