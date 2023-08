Tunisie : une commission pour vérifier les diplômes dans les administrations ? Qu'en est-il ?

Sur Facebook, une information concernant les diplômes supérieurs en Tunisie s'est répandue, où certaines pages ont évoqué une nouvelle décision prévoyant la révision des diplômes supérieurs, en particulier ceux des fonctionnaires qui ont bénéficié de promotions.

On peut lire sur Facebook que « tous ceux qui ont bénéficié de promotions exceptionnelles avec des diplômes scientifiques dans tous les ministères sont tenus de fournir à la direction du personnel la version originale du diplôme ». Certains ont qualifié cette décision d’historique « c'est une décision historique de la République tunisienne pour réviser les diplômes scientifiques de ceux qui ont été recrutés avec des diplômes falsifiés ». La publication indique que tous les employés doivent fournir leurs diplômes scientifiques originaux à la direction des ressources humaines auxquelles ils sont rattachés. Des internautes tunisiens ont considéré que cette décision s'imposait pour réviser les nominations et des recrutements suspects : « chaque employé doit présenter son diplôme scientifique original pour prouver qu'il n'y a pas de falsification dans les diplômes », souligne l’un des internautes.

Cette nouvelle a suscité des réactions contrastées chez les Tunisiens, pendant que certains parlent d’une décision historique pour organiser les administrations et démasquer les faussaires, d'autres la trouvent étrange car lorsqu'ils postulent pour un emploi, ils sont censés présenter leurs diplômes et il est évident de vérifier leur authenticité dès le début.

En recherchant la source de cette information, il a été révélé qu'elle avait été diffusée depuis l'année dernière, en 2022, où certains internautes ont affirmé que le gouvernement tunisien avait émis une nouvelle décision visant à contrôler et à vérifier les diplômes des employés pour détecter les diplômes falsifiés. Des recherches ont été effectuées sur les déclarations de différents ministres et du porte-parole officiel du gouvernement à l'époque, Nassreddine Nsiibi. Dans une intervention télévisée de Nsibi le 14 novembre 2022 sur la chaîne nationale à 20 heures, il a annoncé le lancement des vérifications dans tous les diplômes scientifiques par des commissions dans tous les ministères et la transmission des dossiers à la justice. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que l'inventaire se poursuivait pour vérifier les diplômes scientifiques dans les postes de la fonction publique. Il a également ajouté lors du journal télévisé de 20 heures que depuis l'année scolaire précédente, un système de cachet électronique pour les diplômes avait été mis en place pour mettre fin aux opérations de falsification.

Il s'avère que cette nouvelle a été diffusée depuis l'année dernière, mais contrairement à ce qui a été largement diffusé, aucune décision officielle n'a été prise à cet égard, nous confirme une source gouvernementale. Malgré l'annonce de la décision par le porte-parole, les commissions n'ont pas encore officiellement commencé leur travail. Des vérifications ont été effectuées sur l'authenticité de l’information sur les sites officiels et dans le journal officiel, mais aucune trace de cette décision qui est restée simplement à l'état de déclaration.

